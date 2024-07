I ghiaccioli del supermercato | la classifica del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se c'è una cosa leggera, rinfrescante e adatta a bimbi e adulti questo è il ghiacciolo. Un protagonista dell'estate la cui invenzione si deve proprio alla "distrazione" di un bambino americano. Nel corso del Novecento ne sono stati inventati di tutti i gusti e di tutte le forme possibili, ma ovviamente ad andare per la maggiore sono quelli alla frutta con una particolare predilezione per i gusti agrumati, limone in testa. Per questo abbiamo deciso di stilare unadei prodotti più diffusi nei supermercati, dove alla fine abbiamo indicato il più apprezzato dal panel. La storia del ghiacciolo Nel 1905 l'undicenne di Oakland Frank Epperson dimenticò sul davanzale della sua casa un bicchiere di acqua e soda con all'interno il bastoncino che aveva utilizzato per mescolarle.