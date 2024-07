Governo | Renzi ' voto anticipato non è più tabù Conte? Finita fase veti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Nella maggioranza è in corso un regolamento di conti che potrebbe far nascere qualcosa di nuovo a destra. Ma se si rompono noi dobbiamo evitare governi tecnici o parlamentari e andare a elezioni". Matteotorna a ribadirlo in un'intervista a Repubblica, in cui sostiene che "le difficoltà di Meloni sono evidenti, ilnon è più une noi dobbiamo attrezzarci per vincere, respingendo ogni ipotesi di grande coalizione o governi tecnici". "Nel 2022 il centrosinistra era a pezzi e loro compatti. La prossima volta - avverte il leader di Iv - deve accadere il contrario. I voti del centro strappati agli avversari potranno essere decisivi nei collegi marginali". "A differenza di Letta - ricorda poi l'ex premier -, Schlein ha detto: 'non mettiamo'.