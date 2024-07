Femminicidio di Francesca Deidda trovate tracce di sangue sull’auto venduta dal marito

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono state rilevatedisul sedile posteriore della Toyota Yaris intestata aldi, 42 anni, sparita da San Sperate il 10 maggio scorso e i cui resti sono stati ritrovati in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. Ildi, Igor Sollai, 43 anni, che attualmente si trova in carcere a Uta con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha venduto l’auto subito dopo la scomparsa della moglie e, come riporta la stampa, aveva detto all’acquirente di lavarla bene e igienizzarla. Adesso ildelleematiche rilevate sul sedile posteriore dell’auto verrà analizzato in laboratorio per capire con esattezza a chi appartenesse, e nella giornata di oggi verrà anche esaminata la casa in cui Igor Sollai evivevano, in via Monastir, a San Sperate.