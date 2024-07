F1 Max Verstappen avrà una penalità a Spa-Francorchamps | gara in salita per l’olandese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se ne era parlato nei giorni precedenti e alla vigilia del week end a Spa-ci sono state le conferme. La Red Bull andrà a smarcare il quinto ICE per la vettura di Max. Sul mitico circuito nelle Ardenne, il tre-volte iridato, per questa sostituzione, subirà un arretramento di dieci posizioni sulla griglia di partenza della. È stato proprio Max a rivelarlo ai microfoni di Sky Sport. “Sarà così. Naturalmente sapevo che sarebbe successo, quindi non è una sorpresa per me. Ovviamente su un tracciato cittadino non è piacevole scontare unae dunque molto probabilmente sarà qui“, ha dichiarato il pilota della Red Bull.