Cinema alla Popolarissme Rocky in scena tra i palazzoni Una storia di rinascita e riscatto

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se ancora una poesia urbana è possibile, sotto sotto c’è uno schermotografico con proiettore che manda un film. È da tempo questo, per Bologna, il sentimento che segna l’estate e la trasforma in un ricordo da tenersi stretto tutto l’inverno. Ma è anche una modalità importante per presidiare con dolcezza i luoghi, le piazze, i giardini e trasformarli in puntini di aggregazione che disegnano una mappa sotto le stelle di grandi visioni. Non è difficile pensare a tutto questo quando si arriva nell’epicentro del comparto Acer del quadrilatero Scalo-Malvasia, dove lo scorso aprile è stato inaugurato il giardino delle, ora molto frequentato dagli abitanti dei tanti palazzi residenziali con sette piani fuori terra e circa 500 alloggi, e da martedì arricchito grazie a un grande schermo posizionato sul playground del basket.