Chicago P D annuncia l’ingresso nel cast di nuovi volti!

(Di giovedì 25 luglio 2024)P.D.neldi! Diversi membri deloriginale hanno lasciatoP.D. nel corso degli anni, lasciando in difficoltà una squadra precedentemente solida che aveva tutte le basi coperte. L’uscita di scena di Tracy Spiridakos nell’undicesima stagione è stata l’ultima a scuotere lo show e, in vista della dodicesima stagione, l’Intelligence ha bisogno dimembri per rimanere efficace. Gwen Sigan, showrunner diP.D., ha accennato alla possibilità di portare la Petrovic di Bojana Novakovic al posto della Upton, ma non si tratta di una decisione definitiva. E anche se dovesse accadere, la squadra sarebbe comunque molto limitata. Sigan ha parlato con TV Insider della possibilità di rafforzare l’Intelligence condielementi.