Caserta progetto Landfill Mining | la presentazione domani alle ore 12 in Sala Giunta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 26 luglio,ore 12, presso ladella Provincia di(3° piano sede via S. Lubich, 6 – area ex Saint Gobain), si svolgerà ladeldi “” che interesserà l’intera area delle discariche di Maruzzella I e II del Comune di San Tammaro. Il(LFM) è l’attività finalizzata alla rimozione di vecchi lotti di discarica (con possibilità di recupero dei rifiuti) per la successiva ricostruzione, nello stesso luogo e previo adeguamento dei presidi ambientali, di nuovo sito con caratteristiche costruttive in linea con le più recenti normative in materia.