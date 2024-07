Bologna Fc ecco quanto starà fuori Holm

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Prosegue la preparazione delnel ritiro di Valles. Nel pomeriggio i rossoblù agli ordini di Vincenzo Italiano hanno svolto una sessione di allenamento presso il centro sportivo locale, in parte sul campo con partitelle a tema ed esercitazioni sui cross e in parte in palestra. Domani invece la squadra sarà in campo per una doppia seduta, alle 10 e alle 17 mentre alle 15.45 i riflettori saranno puntati sul media center dove verrà presentato ufficialmente alla stampa l’ultimo acquisto Thijs Dallinga, l’attaccante chiamato a raccogliere la pesante eredità di Joshua Zirkzee al centro dell’attacco degli emiliani.