B&b abusivi | le proposte di Federalberghi Salerno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente diAntonio Ilardi Entra a gamba tesa nel dibattito sulla presenza di strutture extra alberghiere e abusive e sul mancato pagamento pagamento della tassa di soggiorno. Il dibattito sulla proliferazione delle strutture ricettive extra-alberghiere ci vede spettatori di un perdurante equivoco più volte denunciato- ha scritto Ilardi in una nota- Non è, infatti, ulteriormente tollerabile la dilagante diffusione di strutture ricettive, quali case vacanze e bb, in presenza di condizioni di vantaggio che danneggiano non solo le strutture alberghiere ma anche la vivibilità delle città”.