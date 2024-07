Atalanta è il giorno delle nuove maglie | sarà ufficializzato anche lo sponsor

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildell’estate più atteso da ogni tifoso, vicende calciomercato a parte, è come sempre quello del lancio. Per l’quelè oggi. Giovedì 25 luglio i fan nerazzurri potranno finalmente scoprire le divise per la stagione 2024/25, prodotte e ideate da Joma,tecnico dal 2017, quando ha raccolto l’eredità di Nike. A cavallo di mezzoverranno progressivamente diffusi online i primi ‘spoiler’, fino ad arrivare allo svelamento completo di quelli che saranno i kit home (nerazzurro classico) e away (principalmente bianco) della stagione, oltre, ovviamente, alle divise dei portieri. Ciinvece ancora da aspettare per quanto riguarda la terza maglia, che verrà certamente svelata nei prossimi mesi. Intanto nel tardo pomeriggio di mercoledì è stato diffuso il primo “spoiler” con lo slogan “Il filo che ci unisce”.