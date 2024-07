Al villaggio olimpico si dorme sui cartoni Chiara Pellacani mostra la sua camera

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - Se da giovani non si sceglie lo sport 'giusto', uno di quelli dove girano sponsor e ingaggi stellari, può capitare che all'appuntamento più importante della carriera tocchi dormire su un letto di cartone con materasso di plastica riciclata. E trovare la circostanza persino divertente e moralmente corretta. Così che nel video postato su Instagram la reazione a tanta spartana accoglienza arrivi non dall'atleta ospite, ma dalla pletora di follower e commentatori abituati a invidiare vizi e vezzi di campioni ricchi come Creso. Succede aldi Parigi. Per definizione i villaggi olimpici somigliano più alle francescane residenze per studenti, che non agli hotel a 5 stelle. E la rivelazione arriva dalla campionessa di tuffi, 22 anni non ancora compiuti e già un bottino di oro, argento e bronzo in vari campionati internazionali.