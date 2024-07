Temptation Island 2024 Lino e Alessia nuovo falò di confronto nelle anticipazioni del 24 luglio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La puntata di stasera, la quinta del docu-reality, avrà al centro un secondo faccia faccia tra la coppia che si era lasciata nell'episodio precedente. Penultima puntata di, il programma condotto da Filippo Bisciglia, in onda questa settimana sia mercoledì che giovedì. Le coppie racconteranno la loro situazione sentimentale un mese dopo la fine del programma. Tra i protagonisti della puntata del 24, in onda in prima serata su Canale 5, ci sono: l'ultimoLa coppia si era lasciata la scorsa settimana durante un accesa discussione davanti al. La ragazza aveva rinfacciato al suo fidanzato tutti i suoi comportamenti evidenziati dalle clip che aveva visto nel pinnettu, incluso il flirt tra