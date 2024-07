Sullo Stato di Diritto la relazione della Commissione UE boccia il governo Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alla fine èpubblicato, dopo essere rimasto parcheggiato a lungo in un cassetto, il rapportoUEdidei 27 Paesi membri. Un dossier che per l’Italia non è affatto lusinghiero, visto che contiene sei raccomandazioni che sembranore la linea fin qui tenuta daldi Giorgia. Nel report, Bruxelles raccomanda a Roma di impegnarsi nella “digitalizzazione per tribunali penali e procure”; nell’adottare la proposta legislativa sui “conflitti di interessi e istituire un registro operativo per le lobby”; nel “regolamentare le informazioni sui finanziamenti a partiti e campagne elettorali”; nel trovare il modo per “tutelare i giornalisti e garantire l’indipendenza dei media”; e, in ultimo, nel “creare un’istituzione nazionale per i diritti umani in linea con i principi ONU”.