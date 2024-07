Secondo lavoro non è incompatibile con il lavoro di pubblico dipendente devo comunque chiedere l’autorizzazione? Ecco cosa dice la Cassazione

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un lavoratore, infermiere professionale, aveva impugnato il licenziamento intimatogli dall'Azienda per essere rimasto ingiustificatamente assente dale per aver accumulato un debito orario di alcune ore, e per aver svolto, senza prima chiederne autorizzazione, attività extraistituzionali presso una cooperativa esterna (di cui era stato presidente del C.d.A.). Laciv., Sez., Sent., (data ud. 03/04/2024) 11/04/2024, n. 9801 afferma nel contenzioso in oggetto un principio di diritto che interessa tutti i dipendenti pubblici. L'articolonon ècon ildila