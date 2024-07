Parigi 2024 Becker | L’Olimpiade priorità per Djokovic è tra i favoriti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’è solo un tassello mancante nella bacheca di Novak, l’uomo che ha demolito ogni record del tennis: si tratta dell’oro olimpico. Ail serbo ci riproverà, rinunciando ai tornei di doppio per concentrarsi sul singolo. “Novak è stato molto chiaro dall’inizio dell’anno: le Olimpiadi disono la sua“. Così Boris, ex coach diin una conference call organizzata da Discovery+ con i media internazionali. “Lui è una leggenda in Serbia e rappresentarla in un palcoscenico del genere significa molto. A Wimbledon ha avuto modo di testare la sua forma fisica e adattarsi al ritmo partita – prosegue il tedesco a proposito dell’operazione al ginocchio cui si è sottoposto dopo il Roland Garros – Non ho dubbi che sarà uno dei