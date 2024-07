Oroscopo Agosto | Acquario

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio La legge dinon e? uguale per tutti. Urge una sana decompressione, meglio ancora riposo assoluto e dolce far nulla, viste le recenti fatiche di Ercole. Questo e? il diktat generale, ma e? la terza decade che dovra? stamparselo ai piedi del letto: a conti fatti, e? quella su cui si riversano le ostilita? planetarie del mese. Urano in Toro e? uno sgretolatore di certezze; quando il 16 Mercurio torna in Leone, il nervo rimane scoperto: assecondate il cambiamento del vostro paradigma di vita. Marte in trigono amorevole e amoroso aiuta. La prima decade e? fuori dal tunnel, la seconda riceve il plauso di Giove: scegliete fra la pace dei sensi o la strage di cuori! L'articoloproviene da Life&People Magazine.