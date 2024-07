Orchestra giovanile della Puglia | Symphonic Tales successo per la prima Ieri a Bari

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione, al teatro Kursaal Santalucia di, l’assessore alla CulturaRegioneViviana Matrangola ha preso parte allatappa di “”, il viaggio musicale che AYSO, l’pugliese, proseguirà con i concerti di Ischia (il 25 luglio ai Giardini La Mortella per Walton Foundation) e Aix-en-Provence (il 27 luglio nella Cattedrale). Al termine dell’esecuzione, l’assessore ha voluto salutare la direttrice dell’Teresa Satalino: “Ho voluto complimentarmi – ha detto Matrangola – per l’incredibile qualità del concerto, che non è solo la prova delle grandi capacità dei musicisti, ma anche la dimostrazione che il progetto di formazione e internazionalizzazione dell’, sostenuto dalla Regionee dal Ministero degli Affari Esteri, sta dando frutti straordinari”.