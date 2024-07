Lunano non si pone limiti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilsta ultimando gli ultimi preparativi per l’inizio della nuova stagione in Promozione. Un campionato questo che ritorna dopo 27 anni e al termine di una cavalcata difficile, ma che ha visto società, tecnici, calciatori e tifosi coronare un sogno, la vittoria del campionato di Prima categoria. Confermato all’unanimità il presidente Massimo Galletti Financial Manager del gruppo Idrofoglia. Presidente Galletti come intende affrontare la società il passaggio di categoria? "Come presidente sono contento del lavoro del nostro direttivo, è stato un percorso bello che ci ha portato alla vittoria di un campionato, ma anche impegnativo, in quanto certe decisioni sono state tutt’altro che semplici; però, come sempre facciamo a, abbiamo affrontato le difficoltà tutti insieme, con coesione e forza: squadra, dirigenti, tifosi.