LIVE – Berrettini-Tabilo secondo turno Atp Kitzbuhel 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ile latestuale del match tra Matteoe Alejandro, valevole per ildell’Atp 250 di. Il tennista italiano torna in campo sulla terra battuta austriaca a poche ore dal successo in due tie-break ottenuto ai danni del russo Kotov e dopo aver conquistato il nono titolo in carriera a Gstaad, in Svizzera. Il cileno, ovvero l’avversario odierno, è molto ostico: seconda testa di serie del tabellone, fresco di ingresso in top-20. Ma chissà che a pochi giorni dalle Olimpiadi la sua testa possa essere anche un po’ altrove. L’incontro andrà in scena sul Campo Centrale di, mercoledì 24 luglio, come terzo evento in programma. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su. DOVE VEDERE IL MATCH PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIOre 14.