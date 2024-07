L' antitrust Ue indaga su Delivery Hero e Glovo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I due colossi della consegna di cibo a domiciliosi sono messi d’accordo per spartirsi di nascosto le fette di mercato? È questo quello che si chiede l’Ue, che ha avviato un’indagine formale su sospetti accordi anticoncorrenziali e patti illeciti che riguardano i dipendenti. Il sospetto dell’Ue è che il presunto cartello illegale formato dalle due società si sarebbe suddiviso il mercato geografico e avrebbe condiviso informazioni sensibili a livello commerciale per quanto riguarda possibili strategie, costi, capacità, caratteristiche dei prodotti e prezzi.sono tra le aziende leader nella consegna di cibo in Europa. Le attività della tedesca, quotata alla Borsa di Francoforte, coprono oltre 70 Paesi nel mondo e l’azienda è partner di più di 500.