La nuova Audi A5 manda in pensione la A4 diventando molto più sportiva e tecnologica

(Di mercoledì 24 luglio 2024) LaA5 sostituisce la vecchia A4 e non ha più niente a che fare con la A5 Sportback, che sta per uscire di scena. Tutta questa girandola di numeri, che potrebbe creare un po' di confusione, dipende da un cambio di strategia che non riguarda solo laarrivata bensì tutti i modelli della casa tedesca. A Ingolstadt, infatti, hanno scelto unanomenclatura per identificare la gamma, assegnando i numeri pari alle auto elettriche e i dispari a quelle con motore tradizionale oppure ibrido. E la prima vettura a utilizzare questo nuovo sistema è proprio laA5, che mette in campo una serie di innovazioni rispetto alla A4 che sostituisce. Innanzitutto è la primarealizzata sulla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) che è specifica per le vetture con il motore termico e supporta la tecnologia mild hybrid digenerazione.