In Paese mi parlavano tutti dietro Ida di Casa a prima vista scandalosa | chi è il suo fidanzato

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ida di Filippo non ha bisogno di presentazioni, ma per quei pochi che ancora non sanno chi sia ricordiamo che è una delle agenti immobiliari più famose d'Italia, ma soprattutto la più amata dello show Discovery. Nel corso di una lunga interrilasciata a Vanity Fair, il volto tv ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata facendo entrare così nella sua "" i suoi numerosi fan. Di Filippo, che nella vita avrebbe voluto fare l'avvocato, spiega il perché di questo cambio di rotta. "Non mi sono mai laureata anche se sono certa che sarei stata molto brava", racconta la conduttrice che ricorda come "una mattina sono andata da mio padre e gli ho detto che Giurisprudenza non era quello che sognavo per me. Lui mi ha rassicurato ma, allo stesso tempo, mi ha detto che sarei dovuta andare a lavorare perché ce n'era bisogno".