Imola bimba annega in piscina Hotel

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 22.49 Una bambina di 5 anni,di famiglia albanese, è mortata nelladell'Molino Rosso a. La bè stata immediatamente soccorsa dal bagnino che stava svolgendo il servizio di salvataggio in. Viste le sue gravissime condizioni è stata trasportata con l'elicottero al l'ospedale Maggiore di Bologna dove è morta.Abitava con la famiglia in un paese della Valle del Santerno, a quanto si apprende era incon la madre. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni per capire la dinamica.