Il nuovo trucco dei topi d’appartamento | il biglietto sulla porta Non chiudete con le mandate

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 luglio 2024 – L’ultimousato daidi appartamento: unattaccato sulle porte delle abitazioni affittate a turisti stranieri con sopra scritto in inglese “Molto imnte non chiudere lacon la chiave dall’esterno”. In questo modo gli stessi ignari inquilini rendono più agevole il lavoro degli scassinatori che con una semplice lastra possono aprire in pochi attimi le serrature chiuse senzadi sicurezza. A scoprire a Firenze questo semplice ma a suo modo ingegnosoè stata la polizia che martedì pomeriggio, dopo aver fermato due giovanissimi sospettati proprio di un consistente furto in un appartamento turistico del centro storico fiorentino, ha recuperato e restituito alle vittime un’ingente refurtiva.