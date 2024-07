Ieri in Campania | il terrore di Scampia nella voce della gente Dramma nel Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie principali indi, martedì 23 luglio 2024. Avellino – È stato arrestato dai carabinstazione di Mercogliano, in provincia di Avellino, il fratello del medico 72enne ricoverato in coma in ospedale per le gravi ferite riportate alla testa provocate da un’aggressione a colpi di bastone verificatasi in mattinata (LEGGI QUI) Benevento –in serata lungo la strada provinciale 27, quella che conduce da Apice Nuova a Benevento. Un 60enne si è tolto la vita impiccandosi in un terreno non di sua proprietà (LEGGI QUI) Caserta – Prima del ritiro estivo di Roccaraso, è stata organizzata una conferenza stampa e, a margine, una seduta di allenamento a porte aperte per la squadra di Manuel Iori, che si è presentato determinato,sala stampa del Pinto (LEGGI QUI) Napoli –Una notte die dolore a