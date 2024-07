I ragazzi delle medie trasferiti alla ’Pascucci’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Meno di due mesi per trovare la soluzione. Perché ormai è chiaro a tutti che la palazzina B della scuola media ’Saffi’ a Santarcangelo, dove sono in forte ritardo i lavori per l’adeguamento sismico, non sarà mai pronta per l’inizio dell’anno scolastico, che parte il 16 settembre. La ditta che si è aggiudicata il cantiere ha accumulato mesi e mesi di ritardo. Per questo il Comune (come abbiamo riportato ieri) sta lavorando per trovare una sistemazione provvisoria agli alunni. Sono almeno una decina le classi che dovranno traslocare altrove. "Gli studenti della ’Saffi’ – assicura il sindaco Filippo Sacchetti – verrannoin spazi che sono già adibiti ad attività scolastiche". Il primo cittadino non è andato oltre, ma la soluzionequale sta lavorando il Comune è spostare molte di quelle 10 classiscuola elementare