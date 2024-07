I genitori di Renzi condannati per false fatture | cade l' accusa di bancarotta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il tribunale di Firenze ha assolto idel leader di Italia Viva, Matteo, Tizianoe la moglie Laura Bovoli dall'dinel processo di primo grado per il fallimento delle cooperative Marmodiv, Delivery e Europe Service. E condannato la coppia a tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione per. Marito e moglie sono stati assolti, invece, dall'principale di. La loro figlia Matilde, sorella di Matteo, è stata assolta dall'diperché il fatto non sussiste e per la particolare tenuità del fatto. La difesa di Tizianoe Laura Bovoli attendono di leggere le motivazioni della sentenza di condanna in primo grado pere poi presentare ricorso in appello. L'avvocato Federico Bagattini ha ricordato che per questo procedimento i due coniugi erano stati messi agli arresti domiciliari.