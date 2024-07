Giustizia il report Ue stronca l’Italia | La riforma Nordio danneggia le indagini su corruzione Col bavaglio effetto intimidatorio sui cronisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ladellafirmata da Carlopuò avere effetti negativi sulleanti, mentre ilapprovato su input di Enrico Costa per vietare la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare potrebbe avere un “” nei confronti dei giornalisti, che continuano a essere “aggrediti, minacciati di morte e intimiditi in vario modo”. Tutto questo mentre non si registra alcun progresso sul fronte delle garanzie per il regime della diffamazione, la protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche. E neanche nella regolamentazione della lobby e del confitto d’interessi. Ma a destare preoccupazione sono anche le riforme costituzionali: quella della separazione delle carriere in magistratura e quella per introdurre il Premierato.