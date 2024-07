Firenze | genitori di Renzi condannati per fatture false assolti da bancarotta fraudolenta

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tizianoe Laura Bovoli,dell'ex premier Matteo, sono statidal Tribunale di, presieduto dal giudice Fabio Frangini, oggi 24 luglio 2024, a tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione pernel processo di primo grado per il fallimento delle cooperative Marmodiv, Delivery e Europe Service. Marito e moglie sono stati invecedall'accusa, principale,, perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. La loro figlia Matilde, sorella di Matteo, è stata assolta dall'unica accusa diperché il fatto non sussiste e per la particolare tenuità del fatto L'articolodiperdaproviene daPost.