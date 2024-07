False fatture condannati i genitori di Matteo Renzi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024)perfatturazioni e assolti dall'accusa di bancarotta fraudolenta. E' l'esito del processo aidi- Tizianoe la moglie Laura Bovoli - finiti sul banco degli imputati per Tribunale di Firenze in merito all'inchiesta sulle cooperative Delivery Service Italia ed Europe Service. Assolta la sorella del leader di Italia Viva, Matildeperché nel suo caso i giudici hanno stabilito che l'accusa difatturazioni non sussisteva e il fatto era connotato da particolare tenuità. Per Tizianoe Laura Bovoli la condanna emessa dai giudici del Tribunale di Firenze è a tre anni, 2 mesi e 15 giorni. Inferiore rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero Luca Turco nel corso della sua requisitoria (5 anni) ma che certifica comunque in primo grado la colpevolezza da parte deidell'ex presidente del Consiglio.