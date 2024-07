Documenti in ritardo sull’albo pretorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pubblicazione degli atti pubblici all’albodel Comune di Civitanova, ci sonoche viaggiano con pesantee passano mesi tra la firma e l’inserimento nello strumento on line, simbolo della trasparenza perché consente ai cittadini di informarsi con un semplice clic su cosa decide l’amministrazione e quanto spende. In questi giorni sono comparsidi tre mesi fa, datati 18 aprile, altri firmati all’inizio di maggio e di giugno, inseriti solo adesso e a guardare il numero assegnato ad ognuno degli atti (che per legge deve essere progressivo) è chiaro che nei cassetti ce ne sono altri. Si tratta di determine con cui i dirigenti dei settori comunali decidono spese e muovono soldi, eppure di alcune di queste scelte i cittadini che accedono all’albovengono a conoscenza mesi dopo.