Castello di Santa Severa 30 serate ad ingresso gratuito | gli eventi in programma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – “Vivi ildi“, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, torna sul grande prato ai piedi dell’antica fortezza in riva al mare. Ilè un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune diMarinella e Coopculture. “Parte il 31 luglio la stagione estiva deldi, con unazione di livello – dichiara l’Assessore alla Cultura Simona Baldassarre – tanti artisti animeranno un attrattore culturale di grandissimo pregio, che sarà al centro delle notti d’estate di Roma, della nostra Regione e non solo. Abbiamo pensato un palinsesto estivo in grado di richiamare e intrattenere turisti, residenti, famiglie, giovani e meno giovani.