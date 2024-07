Balneari in protesta lasciate perdere | tra un po’ il mare avrà sommerso tutto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sono ore agitate sui bagnasciuga d’Italia, e non perché siano state avvistate meduse al largo o tracine a riva o vermocani in agguato come squali di Spielberg. Un tempo, “in riva al” era luogo romantico o tutt’al più meditativo, dove lasciar andare i pensieri all’orizzonte come messaggi in una bottiglia – e chissà dove arrivavano se arrivavano; oggi invece la riva delè una trincea, la linea rossa, il fronte più caldo. Sto parlando – ovviamente e banalmente, anzi balnealmente – dell’annosa vicenda deid’Italia, e che vede coinvolti, oltre ai sopraddetti, anche il governo, il Parlamento, la Consulta, il Consiglio di stato, l’Unione europea. E infine noi, i bagnanti: stanchi, accaldati, pronti a essere spennati per un posto al sole – e un po’ di ombra, e un ghiacciolo al limone, e uno spaghetto allo scoglio, totale 170 euro.