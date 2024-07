Bagnolo trovato con la droga nell' edificio disabitato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Reggio Emilia), 24 luglio 2024 - Notato da alcuni passanti uscire ed entrare all’interno di stabile, in teoria, è scattata la segnalazione ai carabinieri di, i quali hanno rinvenuto un 25enne di origine africana all’interno dello stabile, oltretutto in possesso di un involucro in cellophane contenente hashish per oltre 40 grammi di peso, oltre a un cutter. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto l’altra mattina verso le 10, con un controllo attuato in unsituato in via Provinciale Nord a, dove era stata segnalata la presenza sospetta di un giovane straniero che entrava ed usciva da uno stabile. Il giovane, senza fissa dimora, era anche in possesso del coltellino, con tracce disulla lama. Questo ha portato all’ipotesi dello spaccio.