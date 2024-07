Autonomia differenziata il no del consiglio regionale della Puglia | mozione per il referendum Approvata con 25 voti a favore e 9 contrari

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Pier Luigi Lopalco, consigliere: Anche dallaarriva forte e chiara la richiesta di indire ilabrogativolegge Calderoli. Con 25e 9ilha approvato lache chiede l’indizione delpopolare. La nostra è una battaglia giusta che trova grande condivisione, dentro e fuori le istituzioni. Vogliamo dire no a un disegno che spacca il Paese stravolgendo la Costituzione, che acuisce le disuguaglianze tra regioni, penalizzando soprattutto il sud, e che divide il paese in settori cruciali come la sanità , l’istruzione, l’ambiente e i trasporti.