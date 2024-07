Arriva Calici Divini Sardegna protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La manifestazione "", che quest’anno si svolge nel cuore di Vaiano, propone una nuova tappa del suo appassionante giro d’Italia enogastronomico e promuove l’incontro con la. Sabato 27 e domenica 28 luglio, dalle 19.45, nella piazza Agnolo Firenzuola, sono in programma due serate dedicate a importanti vini e alla cucina sarda, accompagnate da musica e visita libera all’elegante chiostro della Badia. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Vaiano, è promossa dall’Associazione Sofignano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e il Carnevale Vaianese.fa, dunque, tappa in, dopo aver valorizzato l’enogastronomia di Puglia, Piemonte, Veneto, Umbria, Sicilia e Toscana. "Ancora una positiva iniziativa che vedel’attivissimo associazionismo vaianese", afferma la sindaca Francesca Vivarelli.