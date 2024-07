Apre Ciofi De Rose fissa il risultato Ma la Primavera esce a testa alta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Terzo impegno del Cesena, stavolta con l’avversario di casa e cioè ladi Nicola Campedelli che si giocherà la permanenza nella massima serie di categoria con gli squadroni delle grandi società. Quindi un impegno più tosto rispetto a quelli affrontati sinora con la rappresentativa Alto Savio e la Sampierana, in vista del Memorial Sirotti col Forlì di sabato sera. Insomma, cril livello, ma Mignani vorrebbe misurare i suoi con uno squadra di categoria superiore, impresa però difficile. Ai margini del campo appare il neoacquisto Marco Curto, arriva in ritardo Joseph Ceesay dopo le visite mediche in città. Non scende in campo Saber, tenuto precauzionalmente ad allenarsi in palestra. Nel primo tempo parte alto a destra, Francesconi è a supporto di Calò che si fa subito sentire con un paio di interventi ’robusti’ che indispettiscono il pubblico.