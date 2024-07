ANDREA CARLONI presenta LE LETTERE A NORA di James Joyce

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Scritte agli inizi del Novecento, “Le” tornano a noi concheil libro, edito da Alter Ego Edizioni, in distribuzione da Maggio 2024, dal titolo “Le” di. Cos’é “Le” a cura dipubblica “LE” di, edito da Alter Ego Edizioni, in distribuzione da Maggio 2024. Si tratta dello scambio epistolare cheutilizza nella sua realizzazione del volume. Sinossi di “Le” Nel libro, abbiamo un autore che è, e un curatore/traduttore che èche riprende l’intenso scambio epistolare traBarnacle, del 1904. A far da cornice, Dublino. La relazione tra i due inizia il 16 giugno del 1904, giorno del loro primo appuntamento. Una data importante per l’Irlanda e gli Irlandesi.