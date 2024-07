AEW | Melissa Santos firma con la federazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024), tramite il suo profilo Instagram annuncia che è entrata a far parte del broadcast team della AEW. In passato l’abbiamo vista come ex intervistatrice di Lucha Underground nel 2016 e di IMPACT Wrestling (attuale TNA) nel 2019. Il post nei social “Vi sono mancata? Grazie AEW per questa possibilità e grazie alle persone che hanno aiutato a renderlo possibile. Sono molto grata, e ora si torna a lavoro.” Non è ancora chiaro quando la vedremo e soprattutto se riprenderà il suo ruolo di intervistatrice, la compagnia ha licenziato Dasha Kuret lo scorso aprile, mentre Arkady Aura ha fatto il suo debutto ad inizio anno e Alicia Atout hato con lail mese scorso. Ricordiamo infine cheè sposata con l’atleta AEW Brian Cage.