WWE | Finalmente CM Punk vs McIntyre ufficiale per SummerSlam Rollins sarà arbitro speciale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Quando ormai siamo a meno di due settimane dac’erano ancora tanti dubbi riguardo a quello che è, forse, il match più atteso dell’estate. La resa dei conti tra Drewe CMcie questa notte il match è stato resoessendo arrivato l’ok dei medici per il ritorno disul ring. Assieme all’ufficialità però è arrivata una sorpresa da Adam Pearce, in qualche modo il “terzo incomodo” Sethdoveva trovare spazio ae così è stato, ma andiamo con ordine. Tensione al massimo Drewfino a stanotte era ancora sospeso a tempo indeterminato, ma lo scozzese è riuscito a mantenersi calmo e in un incontro backstage ha chiesto scusa ad arbitri e Adam Pearce venendo quindi “riabilitato”.