Strage di Cutro chiusa l’inchiesta | 6 indagati tra Finanza e Guardia Costiera I Pm | Inerzia e ritardi la tragedia si poteva evitare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Che non si tratti di una semplice “” come frettolosamente etichettata dalla presidente del Consiglio Meloni e dal ministro dell’Interno Piantedosi lo credono in molti. Da oggi ne è ufficialmente convinta anche la Procura di Crotone che ha chiuso le indagini sullache ha provocato la morte di 98 migranti, tra cui 35 bambini, oltre a una decina di dispersi. Secondo gli inquirenti quellasie per dimostrarlo hanno raccolto migliaia di documenti, approfondimenti, consulenze, valutazioni, chat e immagini. La chiusura delle indagini aggiunge anche un quarto indagato tra gli uomini delladie la riduzione deglidellada tre a due. Nelle prossime ore verranno notificati gli atti e emergeranno con maggiore chiarezza le responsabilità ipotizzate dalla Procura.