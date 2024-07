Simone Marcucci è il nuovo Cfo di BPER Banca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Il consiglio d’amministrazione diannuncia la nomina dicomechief Financial officer (direttore finanziario), a partire dal 19 luglio 2024.prende il posto di Gian Luca Santi.vanta una vasta esperienza nel settore finanziario, avendo ricoperto importanti ruoli sia in Italia che in Europa. In passato, ha svolto le funzioni di chief Financial officer e responsabile della pianificazione e del controllo presso UniCredit, dove contribuisce in modo significativo alla gestione finanziaria e strategica dell’istituto. L'articoloè ilCfo diproviene da Ildenaro.it.