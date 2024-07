Per dormire meglio e avere meno rughe dai una chance alla maschera occhi notte

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) No, lanon è solo un accessorio femminile e no, non è qualcosa di “superfluo” come spesso si pensa; chi l’ha provata non può che decantarne tutte le sue qualità e i suoi vantaggi (che non sono pochi). Noi ne abbiamo individuati alquattro dopo aver testato in prima persona la mascherina – che consigliamo di portare anche (e forse soprattutto) in vacanza. In questo articolo scoprirai perché. Prima di tutto, lafaPerché toglie qualsiasi condizione di luce, inevitabile pure di, che viene percepita daglianche se sono chiusi. Le palpebre, infatti, non riescono a filtrare completamente la luce, a maggior ragione se è intensa o presente in camera da letto.