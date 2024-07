Nicole trovata morta sotto casa a 39 anni | l’ipotesi sul decesso…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Mastrostefano, una donna di 39, è statasenza vitasua nel centro di Avezzano, in provincia de L'Aquila. L'allarme è stato lanciato intorno alle 9.40 di lunedì 22 maggio, quando i familiari, preoccupati per l'impossibilità di contattarla, hanno chiamato il 118. Nonostante i tentativi di soccorso, pernon c'è stato nulla da fare. La causa della morte sembra essere un malore, probabilmente un arresto cardiaco, ma la polizia sta indagando per chiarire le circostanze del dramma. Sul posto sono intervenuti la squadra volante del commissariato di polizia e la squadra anticrimine, che ha convocato il medico legale per un'ispezione cadaverica. Sarà comunque l'autopsia, disposta dal magistrato di turno, a fornire certezze sulle cause del decesso.