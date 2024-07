Luperto | Ho appreso da campioni come Albiol e Koulibaly

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Sebastiano, ex Empoli e Napoli, ha tenuto la sua prima conferenzacalciatore del Cagliari. Di seguito quanto dichiarato.e l’importanza di Nicola “Certo – spiega nella sua prima conferenza stampa del Cagliari dal ritiro in Valle D’Aosta – la presenza di Nicola ha influito sul mio passaggio al Cagliari. Ma devo ringraziare anche il direttore sportivo e il presidente che mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi”. Poi ha aggiunto: “Nessun dubbio: “Mai avuto tentennamenti – ha detto – perché Cagliari è una grande piazza: ho giusto avuto bisogno di qualche giorno perché eravamo in vacanza e dovevo parlare di questo trasferimento in famiglia”. L’anno scorso trentotto presenze in trentotto gare: “Penso che il merito sia dei mister che mi hanno fatto scendere in campo, ma anche del lavoro. Sono un maniaco dell’allenamento, curo molto i particolari.