Le nozze in gran segreto di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo Tante celebrità invitate al Castello di Montalto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Siena, 23 luglio 2024 – Un altro matrimonio vip in Toscana. Ma al contrario di tutti quelli avvenuti finora – come ad esempio quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, quello tra Cecilia Rodridguez e Ignazio Moser, quello tra Federico Chiesa e Lucia Bramani – ledie Alisono avvenute in, in forma privata. A rompere il silenzio sulla cerimonia sono stati gli invitati –le, tra cui Edoardo Tavassi e la compagna Micol Incorvaia, sorella della neo-sposa Clizia – che hanno postato foto e video su Instagram e gli altri social. Nonosl’attore (che da tempo ha messo in pausa la sua carriera nel mondo del cinema) abiti da tre anni in Inghilterra, la coppia ha scelto come luogo per il sì la Toscana. Esattamente ildi, in provincia di Siena. Una cerimonia meravigliosa, all’aperto.