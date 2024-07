Le conquiste socialiste sono messe sempre in discussione | il capitalismo cerca di vanificarle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) di Giorgio Boratto Si può far risalire a Enrico Berlinguer il tema della lotta finalizzata a introdurre dei precisi e qualificati “elementi di socialismo” nella società capitalista insieme al problema dell’intervento pubblico in economia, delle forme di democratizzazione delle attività economiche e della loro armonizzazione. Quella era l’indicazione del Partito Comunista Italiano verso una società dai connotati socialisti. Una nuova via al socialismo. Di quel periodo di programmazione democratica in cui si inserivano riforme importanti con l’interruzione dovuta alla fine del partito rimase ben poco A tale proposito si posconsiderarealcune leggi e riforme della nostra democrazia, ad esempio la legge 300 o Statuto dei lavoratori, così come la riforma sanitaria – il Ssn -, la scuola pubblica e l’estensione di certi diritti.