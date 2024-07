La Ruota della Fortuna quando inizia? Data puntate Samira Lui c' è

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 luglio 2024) Latorna da lunedì 2 settembre 2024 su Canale 5. Confermato alla conduzione Gerry Scotti, già amatissimo dal pubblico, pronto a portare la sua esperienza e simpatia nelle case degli italiani ogni sera nella fascia preserale. La ventesima edizione, trasmessa dal 6 maggio al 2 giugno 2024, ha segnato un grande successo per il programma, con una media di 2.855.000 telespettatori e un notevole 21.4% di share. Numeri che hanno decisamente convinto Mediaset a riproporre il format per la stagione autunnale, puntando ancora una volta su Gerry Scotti e sulla sua indiscutibile abilità di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Una delle figure chiavenuova stagione sarà ancoraLui, la «ragazza del tabellone», ruolo storico che in passato è stato ricoperto da volti noti come Paola Barale, Antonella Elia e Victoria Silvestedt.