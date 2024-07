Katy Perry testo di Lifetimes il secondo singolo dell’album 143

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo l’annuncio dell’uscita di 143, il suo nuovo album,ha regalato ai fan un altro piccolo spoiler di quello che sembra essere il suo progetto di rinascita. La cantante ha cantato in anteprima, ilche precede l’album e con cui spera di superare le critiche ottenute dopo l’uscita di Woman’s world.canta in anteprima “” I fan lo aspettavano da tempo, esembra non voler proprio deludere le aspettative. La cantante di Roar, che ha da poco annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato 143, ce la sta mettendo tutta per regalare al suo pubblico un assaggio di quello che potranno ascoltare a partire dal 20 settembre 2024.