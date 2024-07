Incidente frontale nella notte | muore a 38 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Monsampolo (Ascoli Piceno), 23 luglio 2024 – Tragico schiantofra due auto in via del Lavoro ai confini tra i comuni di Monteprandone e Monsampolo del Tronto. Vi ha trovato la morte un uomo di 38, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il terribile sinistro è accaduto dopo la mezzascorsazona industriale delle due località della vallata, in direzione di Carlini Gomme, lungo la strada che scorre parallela all’Ascoli Mare. All’altezza di una semicurva la Fiat Punto, sulla quale viaggiava la vittima Lekbir Boukri, si è scontrata frontalmente con una Bmw serie 3 coupè a bordo della quale si trovavano due giovani che sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di San Benedetto. Le loro condizioni non sono preoccupanti, qualche contusione ed escoriazioni. Ne avranno per pochi giorni.